Weerbericht F1 Qatar: Coureurs staat zinderende hitte te wachten

In Qatar is het wel vaker ontzettend warm, maar de komende vier dagen haalt de temperatuur frequent de grens van 40 graden en overschrijdt het dat niveau soms zelfs. De heetste dag wordt waarschijnlijk zaterdag, daarna draait de wind iets meer naar het noordoosten en komt dan van zee. Dat levert enkele graden ‘verkoeling’ op.

Vrijdag vinden de vrije training en de kwalificatie plaats. De training wordt in de namiddag gehouden en dan zal het kwik dus nog wel de veertig graden benaderen. Daarbij is het zonnig, maar er staat wel een opvallend stevige wind. Die kan zelfs een kracht 5 bereiken in open gebieden. Veel koeler zal het daardoor niet worden, maar enige invloed op de wagens door die wind is niet uitgesloten. De kwalificatie is gelukkig voor de coureurs in de avond, want dan zal het met circa 35 graden niet ontzettend heet meer zijn, maar warm blijft het zeker.

In het vervolg van het raceweekend wordt het niet veel koeler. Vooral zaterdag stijgt de temperatuur naar een zinderende 41 graden, dus de coureurs zullen tijdens de sprint shootout flink gaan zweten. Tijdens de sprintrace in de avonduren is het nog ongeveer 34 graden, wat een verademing is ten opzichte van de bloedhete middagtemperaturen. Daarbij waait het opnieuw wel stevig met kracht 5 en soms zelfs 6 uit een noordelijke richting. Daarbij kunnen windvlagen voorkomen tussen 50 en 55 kilometer per uur.

Zondag draait de wind iets meer naar het noordoosten en wordt de grens van 40 graden waarschijnlijk net niet meer gehaald, maar alsnog staat er zo'n 39 graden op de thermometer. Tijdens de race ’s avonds is dan het ongeveer 33 graden op het circuit. De wind waait zondag veelal met kracht 4 en daarbij schijnt de zon, net als de dagen ervoor, vrijwel ongehinderd.

Bekijk hier de vijfdaagse weersverwachting