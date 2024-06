Weerbericht F1 Oostenrijk: Kleine buienkans tijdens de Grand Prix

Terwijl het in Nederland juist minder warm wordt, gaan de temperaturen in Oostenrijk verder omhoog. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag stijgt de temperatuur op de Red Bull Ring in Spielberg in de middag naar zo’n 30 graden.

Helemaal stabiel is het niet in dit deel van Europa. Vooral in het noorden van Italië en in Slovenië kwam het de afgelopen dagen tot forse onweersbuien en een enkeling wist ook tot het zuiden van Oostenrijk door te dringen.

Kleine buienkans

De kans op buien is vrijdag en zaterdag erg klein. Over het algemeen schijnt de zon flink en er staat ook nauwelijks wind. Prima omstandigheden voor de vrije training op vrijdag en de sprintrace en kwalificatie op zaterdag. Bezoekers moeten zich overigens wel wapenen tegen de sterke junizon die in de middag zonkracht 8 zal bereiken.

Heet asfalt

Tijdens de race op zondagmiddag wijst de thermometer waarden aan van 29 of 30 graden. Met flink wat zon zal de temperatuur van het asfalt zelfs oplopen naar 50 tot 60 graden. Iets voor de raceteams om rekening mee te houden.

Later op de dag komen in Oostenrijk regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Het lijkt er echter op dat deze vooral in Tirol en Salzburgerland tot ontwikkeling komen en dat het rond Spielberg gewoon droog blijft.

