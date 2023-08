Weerbericht F1 Monza: Rustig zomerweer op komst tijdens GP Italië

Na een zeer wisselvallige Grand Prix in Zandvoort tapt het weer komend weekend uit een ander vaatje. Onder invloed van een sterk hogedrukgebied boven Europa is het tijdens de meeste dagen van de GP van Italië prachtig zomerweer met veel zon. Alleen vrijdagmiddag zou nog een enkele bui over het circuit kunnen trekken, maar zelfs dan levert dat slechts beperkte hoeveelheden neerslag op.

De wisselvalligste dag is dus de vrijdag, waarop de eerste twee vrije trainingen worden verreden. Met name de tweede sessie is gevoelig voor een enkele bui, waardoor de baan wat vochtig kan worden. Veel meer dan maximaal een tot twee millimeter regen wordt hierbij overigens niet verwacht. De kans is echter groot dat die paar buitjes het circuit missen en dan beleven de teams en coureurs gewoon een droge dag met geregeld zon tussen de wolken door. Er staat weinig wind en de middagtemperatuur ligt op het warmste moment van de dag rond 26 graden. Tijdens de eerste vrije training (vroeg in de middag) zal het circa 24 graden zijn.

Zaterdagochtend valt vervolgens nog een plaatselijke bui, maar zodra we gaan kwalificeren is het overwegend droog geworden. Er zijn zonnige perioden en de middagtemperatuur ligt veelal tussen 26 en 27 graden. Waaien doet het nauwelijks met windkracht 1 tot 2 en daardoor kan het asfalt snel opwarmen. Zondag wordt de mooiste dag van het raceweekend met maxima tot 29 graden in de namiddag en dan is het vrij zonnig zomerweer. De kans op een bui is zondag nagenoeg nul procent, dus we kunnen dan uitgaan van een geheel droge racedag.