Weerbericht F1 Monaco: Maakt nieuwe Pirelli-regenband debuut?

Dat de weersverwachtingen belangrijk zijn in de Formule 1 moge duidelijk zijn. Zo werd vorige week het hele Grand Prix-weekend in Italië geschrapt vanwege hevige overstromingen na extreme regenval. Zo’n vaart zal het in Monaco dit weekend niet lopen, want de hoofdmoot is komende dagen droog en zonnig weer.

Zonnige trainingssessies, buien tijdens kwalificatie?

‌Op vrijdag blijft het droog en is het volop zonnig. Het wordt maximaal 24 graden en de wind houdt zich rustig. Ben je vrijdag al aanwezig in Monaco? Vergeet je dan niet in te smeren. De zon schijnt tijdens de eerste helft van de middag met UV-Index 8 en dit betekent dat de onbeschermde huid al in 10 tot 15 minuten kan verbranden. ‌

Ook zaterdag is het eerst zonnig en de laatste vrije training verloopt zeer waarschijnlijk gewoon droog. Zaterdagmiddag wordt het 24 graden en waait het nauwelijks. In de loop van de middag verschijnen fikse stapelwolken die vooral ten noorden van Monaco, in de bergen, uitgroeien tot stevige onweersbuien. De kans dat zo’n bui tijdens de kwalificatie tussen 16.00 en 17.00 uur in Monaco een (tijdelijk) nat wegdek oplevert is zo’n 10 procent.

Zondag buienkans iets groter

Ook zondag is het een groot deel van de dag zonnig en droog. De zon warmt de lucht opnieuw op naar zo’n 24 graden en in de middag verschijnen er steeds groter groeiende stapelwolken. Ten noorden van Monaco komt het wederom tot enkele fikse onweersbuien en waarschijnlijk zijn deze nog wat groter in omvang en aantal dan zaterdagmiddag. De kans dat zo’n bui tijdens de race het circuit bereikt ligt rond de 25 procent.