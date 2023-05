Weerbericht F1 Miami: Tropisch warm en kans op zondagse bui

In het zuiden van Florida zijn hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid geen verrassing en het Formule 1-weekend verloopt in Miami dan ook onder tropische omstandigheden. De zon schijnt flink, maar vooral zondag is ook kans op enkele buien. Of de buien van invloed op de race zullen zijn moet nog worden afgewacht.

De eerste vrije training is vrijdagmiddag om 14.00 uur plaatselijke tijd en de tweede vrije training vindt om 17.30 uur plaats. In ons land is het zes uur later en vinden de vrije trainingen tijdens de avonduren plaats. Het weerbeeld laat in Miami veel zon zien en het blijft droog. Er waait een matige oostenwind en het wordt 29 tot 31 graden. De asfalttemperatuur zal nog veel hoger zijn.

Droge kwalificatie, mogelijk buien tijdens de race

Zaterdag wordt begonnen met de derde vrije training en de kwalificatie voor de startopstelling voor de race op zondag begint om 16.00 uur plaatselijke tijd. In ons land is de kwalificatie om 22.00 uur. Het weerbeeld laat opnieuw flink veel zon zien en het is met 30 graden wederom tropisch warm. Wel stijgt in de loop van de middag de kans op een lokale regen- of onweersbui.

Ook zondag schijnt de zon, maar de kans op buien is wel groter dan eerder in het weekend. De kans bestaat dan ook dat tijdens de race, die om 15.30 uur plaatselijke tijd (21.30 uur in Nederland) begint, enkele buien over het circuit trekken. De teams zullen dan ook de radar goed in de gaten moeten houden. De temperatuur loopt wederom op naar ongeveer 30 graden.