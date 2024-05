Weerbericht F1 Miami: Kleine kans op een zondagse bui in Florida

Het is zonnig en droog tijdens het overgrote deel van het raceweekend in Miami. Alleen op zondag, als de hoofdrace plaatsvindt, is er een buienkans. De middagtemperaturen liggen rond 28 graden en de zonkracht is dagelijks, met UV-Index 11, zeer hoog.

De GP van Miami staat garant voor spektakel. Niet alleen op de baan, maar zeer zeker ook rondom het circuit. Het raceweekend kent dit jaar één training, gevolgd door een sprint shootout en sprintrace, een kwalificatie en uiteraard de Grand Prix op zondag.

De stad Miami ligt op de wereldkaart behoorlijk zuidelijk. Als je de Verenigde Staten over gelijke breedtegraden zou verplaatsen naar Europa dan komt Miami niet in Europa uit, maar midden in de Sahara. De stad ligt zelfs zuidelijker dan de Canarische Eilanden.

Warm, maar niet extreem heet

Het zal je dan ook niet verbazen dat het een zomers warm Formule-1 weekend wordt. Dat de temperatuur dagelijks iets onder de 30 graden blijft steken, komt doordat de wind overdag vanaf het water (de Atlantische Oceaan) waait. Landinwaarts in Florida wordt het dit weekend regionaal 35 graden.

25 procent kans op een bui tijdens race

Zowel vrijdag als zaterdag lijken droge dagen te worden met veel zonneschijn en een aantal stapelwolken. Op zondag is de buienkans wat groter dan de dagen ervoor, maar de kans op een droge race is wel groter dan de kans op een natte race. De kans op een bui is tijdens de race circa 25 procent.

Hoge UV-Index

Toeschouwers moeten dit weekend oppassen voor de zon. De zuidelijke ligging van Miami zien we goed terug in de zonkracht. Midden op de dag is de UV-Index 11. Hierdoor kan je huid al binnen 10 minuten verbranden. Het dragen van een petje en het insmeren van onbedekte lichaamsdelen met zonnebrandcrème van de hoogste factor is aan te raden.