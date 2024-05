Weerbericht F1 Miami: Droge en zonnige F1-race in Florida

Voordat zondag de race begint is het eerst nog tijd voor de sprintrace en kwalificatie. De sprintrace gaat vanavond om 18:00 uur Nederlandse tijd van start. Op het circuit van Miami is het dan 12:00 uur 's middags en het weerbeeld bestaat dan uit een mix van wolken en zon. Het is dan met een graad of 26 al zomers warm.

De kwalificatie vindt om 22:00 uur Nederlandse tijd plaats. In Miami is het dan 16:00 uur en hoogstwaarschijnlijk droog en zonovergoten. De temperatuur is nog iets verder gestegen; naar zo'n 28 graden. Veel warmer dan dat wordt het overigens niet.

Droge race op komst

Zondag is het dan tijd voor de race en we kunnen met zekerheid zeggen dat de race droog verloopt met veel ruimte voor de zon. Tijdens de start, om 16:00 uur lokale tijd, is het een graad of 28. De wind is meest matig en komt uit oostelijke richtingen. Al met al prettige omstandigheden voor de toeschouwers op de tribune, al kan het in de volle zon wel warm aanvoelen. De zon is bovendien zeer krachtig in Miami.

Hoge UV-Index

De zuidelijke ligging van Miami zien we goed terug in de zonkracht. Midden op de dag is de UV-Index 11. Een onbeschermde huid kan dan al binnen 10 minuten verbranden. Het dragen van een petje en het insmeren van onbedekte lichaamsdelen met zonnebrandcrème van de hoogste factor is aan te raden. Hoge asfalttemperatuur Het asfalt bereikt tijdens de zonnige middagen gemakkelijk temperaturen van 50 graden en meer, wat invloed heeft op de bandenslijtage.