Weerbericht F1 Mexico: Gaat orkaan Otis een rol spelen?

Op dit moment trekt er een orkaan van de vijfde categorie over Mexico. Deze orkaan, die de naam Otis heeft gekregen, trekt zo'n 200 kilometer ten noorden van het circuit en brengt deze dagen op en om het circuit regen met zich mee. De regen zal al het aanwezige rubber op de baan wegspoelen en de eerste vrije training op vrijdag begint dan ook met een relatief 'schone', maar koude baan. De baan ligt op een hoogte van 2.286 meter en dat kost de coureurs motorvermogen door de ijle lucht.

De eerste vrije training is vrijdagavond om 20.30 uur Nederlandse tijd en de tweede vrije training staat om middernacht onze tijd op het programma. In Mexico is het acht uur vroeger. Het weerbeeld laat vrijdag een mix zien van zon, wolken en enkele buien. De vrije trainingen kunnen dan ook onder wisselende omstandigheden verreden worden. Koud is het niet, want de temperatuur loopt op naar ongeveer 25 graden.

Droge kwalificatie en race

Zaterdag begint om 11.30 uur in Mexico de derde en laatste vrije training. In ons land is het dan 19.30 uur. De kwalificatie staat voor zaterdagavond 23.00 uur Nederlandse tijd op het programma. In Mexico is het dan 15.00 uur en zoals de weerkaarten er nu voorliggen blijft het zaterdag droog. De zon schijnt geregeld en er staat weinig wind. De temperatuur loopt op naar ongeveer 26 graden.

Tijdens de race op zondag, om 21.00 uur Nederlandse tijd (13.00 uur in Mexico) is het ook droog met geregeld zon. Net als zaterdag staat er weinig wind en is het ongeveer 26 graden.