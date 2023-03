Weerbericht F1 Jeddah: Veel wind, mogelijk hinder door woestijnzand

Kans op regen is er in Jeddah niet, maar er is wel veel wind. Daardoor is er mogelijk hinder door woestijnzand. In de tweede race van het seizoen wordt geracet door de straten van Jeddah in Saudi-Arabië. De race verloopt onder kunstlicht, want het is al donker als zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd, 20.00 uur in Saudi-Arabië, het startsein wordt gegeven. Het is een spectaculair stratencircuit met 27 bochten en muren soms dicht langs het circuit. Bovendien is het met ruim zes kilometer lengte een van de langste banen op de kalender. In 2022 pakte Max Verstappen er zijn eerste zege van het jaar.

De zon gaat in Jeddah rond 18.30 uur lokale tijd onder. Zowel de tweede vrije training op vrijdag, de kwalificatie op zaterdag en de race op zondag starten om 20.00 uur plaatselijke tijd. De eerste en derde vrije training beginnen om 16.30 uur lokale tijd (14.30 uur Nederlandse tijd) en zijn dus vlak voor zonsondergang.

Hoge zonkracht

Het is de komende dagen onbewolkt. Vrijdag is het maximaal 29 graden, in het weekend kan het 28 tot 30 graden worden. Tijdens de race, zondagavond, koelt het af van zo’n 28 graden bij de start naar ongeveer 26 graden als de finishvlag wordt gezwaaid. Het asfalt zal aan het begin van de race nog heet zijn, maar gedurende de race koelt het geleidelijk af. Mocht je aanwezig zijn op het circuit, hou dan overdag rekening met een zeer hoge zonkracht. De UV-index is 12 en dat betekent dat de onbeschermde huid razendsnel zal verbranden.

Kans op zand

Jeddah ligt aan de Rode Zee en de wind volgt daar een vrijwel dagelijks patroon. In de nacht en ochtend waait er een zwakke tot hooguit matige noordenwind. In de middag draait de wind naar het noordwesten en waait dan vanaf zee. Hierdoor wordt het bij het circuit van Jeddah nog extreem heet, maar doordat de race in de stad wordt verreden blijft de warmte wel hangen.

Met zowel de Sahara als de Grote Arabische Woestijn in de buurt is er het hele jaar door kans op stof- of zandstormen. Ook dit raceweekend kan de wind wat stof doen opwaaien, maar waarschijnlijk trekt het ergste ten noorden van Jeddah langs. Bij een minder gunstig scenario moet rekening worden gehouden met zand op de baan en mogelijk wat minder zicht.