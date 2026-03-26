Weerbericht F1 Japan: Licht bewolkt met mogelijk een drupje tijdens race
Na een paar natte dagen lijkt het komend weekend droog te blijven in Suzuka. Krijgen we een volstrekt droge Grand Prix van Japan? We vroegen onze partner Weeronline om een verwachting.
Het GP-weekend van Japan vindt komend weekend plaats en een groot gedeelte van het raceweekend lijkt droog te verlopen. Op vrijdag en zaterdag staat geen neerslag op het programma en wordt het met veel zon dagelijks een graad of 17. Voor de race zondag wordt het iets warmer, zo'n 19 graden, en neemt in de loop van de middag de kans op enkele buien toe, al is het nog onzeker of deze het parcours zullen raken.
Wie de vrije trainingen wil bekijken moet een echte F1-fanaat zijn, want om 03:30 uur ’s nachts (Nederlandse tijd) wordt vrijdag gestart. In Japan is het dan eind van de ochtend en de eerste vrije training verloopt onder droge omstandigheden met flink wat zon. Ook tijdens de tweede vrije training, die vier uur later op het programma staat, is het weerbeeld zonnig en droog. De middagtemperatuur ligt rond 17 graden en er staat weinig wind.
Zaterdag is het tijd voor de derde vrije training en de kwalificatie. Beide sessies zullen onder vergelijkbare omstandigheden plaatsvinden met droog en vrij zonnig weer. Ook aan de temperatuur verandert weinig vergeleken met vrijdag, met opnieuw maxima rond 17 graden. Er staat maar weinig wind, waardoor het in de zon prima vertoeven is op de tribunes.
De race vindt zondag plaats om 07:00 uur Nederlandse tijd (14:00 uur lokale tijd). De ochtend verloopt droog en ronduit zonnig en ook de middag lijkt zo te beginnen. De temperatuur valt met 19 graden wat hoger uit dan de voorgaande dagen, maar het aandeel bewolking lijkt in de loop van de middag geleidelijk toe te nemen. In de omgeving van het circuit lijken vervolgens ook enkele buien te ontstaan. Of zo’n bui ook over het parcours trekt tijdens de race is op dit moment nog onzeker, maar het is zeker mogelijk. Momenteel ligt de kans daarop rond de 40%.
