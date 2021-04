De seizoensopener in Bahrein mondde uit in een zinderende strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. Het duel gaat dit weekend verder op Imola. Gaat het weer nog een rol van betekenis spelen tijdens de tweede race van het F1-seizoen? We vroegen het aan onze weerpartner Weerplaza.nl.

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag is het droog en wisselend bewolkt. Tijdens de ochtendsessie is het een graad of 11, in de middag circa 14 graden. Vaak is het bij de Formule 1 veel warmer en lage (banden)temperaturen kunnen aanleiding geven tot minder grip.

Op zaterdag verloopt de training in de ochtend droog met temperaturen rond 11 graden. Tijdens de kwalificatie is het, mits het droog blijft, circa 14 graden. Er is een kleine kans op een bui.

Regenradar Imola: een natte Formule 1-race?

Zondag wordt een regenachtige dag. Zoals de verwachting er nu voorstaat lijkt de ochtend het natst te verlopen en is de neerslag in de middag meer buiig. Er is dus kans op een nat circuit, maar er is ook kans op wisselende omstandigheden. Als de zon een tijdje doorbreekt kan het maximaal 14 graden worden, maar als het flink regent is het hooguit een graad of 8.