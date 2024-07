Weerbericht F1 Hongarije: Tropische hitte op de Hungaroring

Het is tropisch heet tijdens het Grand Prix-weekend in Hongarije en daarbij schijnt de zon flink. Zondag kan het zelfs 35 graden worden. De kans op onweersbuien stijgt, maar waarschijnlijk ontstaan deze pas in de avond en verloopt de race droog.

Al dagenlang heerst er zomers weer in de regio rond de Hungaroring. In Boedapest steeg het kwik regelmatig richting de 40 graden, terwijl de zon onophoudelijk scheen. Ook tijdens de trainingen en de kwalificatie in Hongarije blijft het droog en tropisch warm.

Deze zondag zal de hitte op de Hungaroring eveneens merkbaar zijn. Al in de ochtenduren klimt de temperatuur snel boven de 30 graden, om in de middag te stijgen tot zo'n 35 graden, met een mogelijkheid tot 36 graden. Hoewel dit iets minder heet is dan eerder deze week, blijft het buitengewoon warm.

De zon zal opnieuw uitbundig schijnen, al kunnen er later op de dag enkele wolkenvelden verschijnen. In de avonduren neemt de kans op stevige onweersbuien toe. Of deze buien daadwerkelijk het circuit zullen bereiken, is echter nog hoogst onzeker.