Zinderende zomerhitte zit in het zuiden van Europa en verder naar het noorden is het door westenwinden een stuk koeler. Op het grensvlak gaan de warme en koelere luchtsoort de strijd met elkaar aan en komen soms forse regen- en onweersbuien tot ontwikkeling. Dat speelt de coureurs Hongarije komend weekend tijdens de Grand Prix van Hongarije ook parten.

Broeierig warm met kans op buien

Vrijdagochtend en aan het begin van de middag, met de eerste vrije training op het programma, is het nog relatief rustig met zonneschijn en stapelwolken. Er waait een matige zuidoostenwind en de temperatuur stijgt in Mogyoród al vrij snel naar waarden boven 20 graden. Tijdens de tweede vrije training worden de stapelwolken groter en groeien ze op steeds meer plaatsen in Hongarije uit tot onweersbuien. Het is dan broeierig warm met 29 graden.

Een flinke regenbui en het ophopen water op de baan kan voor het verloop van de training een grote impact hebben. Goede stuurmanskunsten komen goed van pas op de krappe en bochtige baan waar inhalen een uitdaging is. Kleine foutjes kunnen met omslaande weersomstandigheden fataal worden en er kan naar de winst gefloten worden. Als er buien over het circuit trekken, zet dit verkoeling in gang en de temperatuur zakt ’s avonds terug naar 23 graden.

Ditzelfde patroon lijkt zich zaterdag in grote lijnen te herhalen, al pakken de buien waarschijnlijk iets minder fel uit en is het nog de vraag of ze recht over het circuit heen trekken. Het is ook een fractie minder warm met 27 graden als maximumtemperatuur en de wind is gedraaid naar het westen.

Droger en warmer tijdens de race

De buiigheid neemt zondag nog verder af en de race heeft grote kans om droog te verlopen. De zon schijnt fel en het kan in de middag op de Hungaroring net buiten Boedapest zelfs tropisch worden met 30 graden op de thermometer. De kans op neerslag is vergeleken met zaterdag afgenomen van 50 naar 5 procent.