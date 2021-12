Weerbericht F1 Grand Prix van Saudi-Arabië: Geen vuiltje aan de lucht

Na de Formule E en de Dakar Rally is de Formule 1 het volgende grootschalige autosportevenement dat in Saudi-Arabië gehouden wordt. Het Jeddah Corniche Circuit is net op tijd in gereedheid gebracht voor de voorlaatste ronde van het kampioenschap. Het is nog altijd ongemeen spannend in de titelstrijd, Max Verstappen gaat met een marge van slechts acht punten naar de voorlaatste wedstrijd. Net zoals de Grand Prix van Qatar wordt de race in Jeddah in de avonduren gereden. De tweede vrije training op vrijdag, de kwalificatie en de race vinden allemaal na zonsondergang plaats. Dat heeft vanzelfsprekend invloed op de temperaturen tijdens de sessies.

Komende dagen is het zonnig en droog in Jeddah. De wind waait uit het (zuid)westen en dat is vanaf de Rode Zee. Deze wind kent een dagelijks verloop: in de ochtend waait het nauwelijks. Aan het einde van ochtend of in het begin van de middag steekt een matige wind op en na zonsondergang gaat de wind weer liggen. De maximumtemperatuur van 31 of 32 graden wordt dagelijks aan het begin van de middag bereikt.

Bij aanvang van de avondsessies koelt het iets af naar een graad of 29. De race op zondag start om 18:30 Nederlandse tijd en in Jeddah is het dan 20:30 uur. De zon is dan al enkele uren onder en de temperatuur ligt rond 27 graden. Aan het einde van de wedstrijd zal het nog zo’n 25 graden zijn.