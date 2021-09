Een actieve storing trekt vanuit Oekraïne naar Sochi en omstreken en veroorzaakt daar een wisselvallig weekend. Vooral de kwalificatie op zaterdag kan kletsnat verlopen, maar ook zondagmiddag tijdens de race is er kans op buien. Het wordt 18 tot 20 graden.

Sochi is een populaire badplaats aan de Zwarte Zee. Het circuit Sochi Autodrom ligt bij het voormalige Olympische dorp. De Winterspelen van 2014 konden hier worden georganiseerd dankzij de nabijheid van het Kaukasusgebergte, waar de alpinesporten plaatsvonden. Inhalen op dit circuit is heel lastig. De kwalificatie op zaterdag is hierdoor zeer belangrijk.

Regen, droog en weer regen

Vrijdag begint met regen, waardoor er grote kans is dat de eerste vrije training op een nat circuit zal plaatsvinden. Tijdens de tweede vrije training in de middag is het waarschijnlijk droog. Het wordt maximaal 18 graden bij een matige westenwind.

In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het regenen en de hele zaterdag verloopt nat. Ook tijdens de kwalificatie is er een grote kans op regen en zelfs als het even wat droger is zal het circuit zeer waarschijnlijk nog nat zijn. Het wordt hooguit 18 graden.

Tijdens race mogelijk wisselende omstandigheden

De weersverwachting voor zondag is vrij onzeker. Er is kans op buien, maar het kan tijdens de race ook zeker droog zijn met zelfs ruimte voor de zon. Zowel een bui tijdens de race die droog begon als een opdrogende baan zijn mogelijke scenario’s. Met zon wordt het circa 20 graden.

