Weerbericht F1 Grand Prix van Italië: Droog, zonnig en warm

Of het net zo’n feest wordt als afgelopen weekend in Zandvoort is even afwachten, maar aan het weer zal het niet liggen. Het blijft droog tijdens het hele raceweekend in Monza. Daarbij is er een mix van wolken en zon en ligt de middagtemperatuur rond 27 graden.

Tijdens de Grand Prix van Italië van dit jaar wordt geëxperimenteerd met de sprintrace-kwalificatie, zoals we dit jaar al eerder gezien hebben op Silverstone. Dit betekent dat er al op vrijdag (18.00 uur tot 19.00 uur) wordt gekwalificeerd. Op zaterdag staat de sprintrace op het programma, die om 16.30 uur van start gaat en maximaal een half uur duurt. Zondagmiddag start de Grand Prix om 15.00 uur.

Zowel vrijdag als tijdens beide weekenddagen hebben de Italiaanse Alpen te maken met onweersbuien die in de loop van de dag ontstaan en ’s avonds weer uitdoven. Het Autodromo Nazionale Monza ligt hier net te ver vandaan om een bui mee te pakken. Wel trekken soms enkele wolkenvelden over het circuit.

Op vrijdag en zaterdag wordt het 27 graden en zondag kan het nog een graadje warmer worden. Vrijdag zijn er wat meer wolken en zondag wordt de zonnigste dag. De wind speelt geen rol van betekenis.

Zowel de sprintrace als de race op zondag vindt ongeveer op het heetst van de dag plaats. Tijdens de kwalificatie op vrijdagavond en de tweede vrije training (zaterdag 12.00 uur - 13.00 uur) is het met zo’n 25 graden iets koeler.

Video: Max Verstappen in 'Ciao Palermo, Monza is calling'