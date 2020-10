Weerbericht F1 Grand Prix van de Eifel: Herfst op de Nürburgring

En spoken gaat het dit weekend als we de weersverwachting van onze weerpartner Weerplaza.nl mogen geloven. Het is voor het eerst sinds 2013 dat de Formule 1 weer op de Nürburgring rijdt. Dat heeft alles te maken met het coronavirus dat de sport de afgelopen tijd in haar macht heeft gehad. Met het circuit van Hockenheim kon geen overeenstemming bereikt worden, maar op de Nürburgring wilde men de Formule 1 maar wat graag verwelkomen. Aangezien de rechten voor de Duitse GP bij het eerder genoemde circuit liggen, wordt de terugkeer van de Formule 1 op de Nürburgring omschreven als de Grand Prix van de Eifel.

Nu de Europese zomer definitief voorbij is, lijkt het weer een grotere rol te gaan spelen in het verloop van de Formule 1-races. Op de Nürburgring is dat zeker het geval. In de omgeving kun je de omstandigheden aantreffen die doet denken aan een song die de heren van Crowded House ooit schreven: ‘Four Seasons In One Day’. Ook bij Weerplaza verwacht men dat het weer de coureurs flink parten kan spelen: “Het weer kan de race en de kwalificatie flink beïnvloeden dit weekend. De kans op buien is groot. Omdat het buien betreft, kunnen de verschillen lokaal groot zijn, zelfs op het circuit.”

Verder wordt de Eifel GP dit weekend een flinke uitdaging voor iedereen die zich bekommert om de banden. Dat heeft vooral te maken met de extreem lage temperatuur: “Wat verder opvalt is de lage temperatuur. Het wordt amper 10 graden in het weekend. Het zal dus echt omschakelen zijn voor crew en rijders die in de voorgaande races bij (veel) warmere omstandigheden hebben gewerkt.”