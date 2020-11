Weerbericht F1 Grand Prix van Bahrein: Regen in de woestijn?

Denk je aan Bahrein, dan denk je al gauw aan woestijnzand en enorm hoge temperaturen. De afgelopen jaren werd de Formule 1 Grand Prix dan ook in prima omstandigheden verreden. Toch komt er zo nu en dan een flinke bak regen langs, en doorgaans regent het dan ook direct goed. De aankomende GP in Sakhir zou zomaar niet geheel droog kunnen verlopen. Volgens de huidige weersverwachtingen hangt er regen in de lucht, die mogelijk tijdens het weekend over het circuit trekt.

Onze weerpartner weerplaza.nl vertelt: “Vrijdag is er veel bewolking en is er in de loop van de dag kans op een enkele bui. Zaterdag is er kans op een verspreide bui maar dat is met name voor de kwalificatie. Zondag blijft het waarschijnlijk wel droog, maar die verwachting zou in de loop van de week nog kunnen veranderen. De temperatuur ligt rond 25 graden en de vochtigheid is vaak erg hoog. De wind speelt niet echt een rol.”

Het draait in deze laatste fase van het seizoen nog slechts om de kruimels. Lewis Hamilton is reeds voor de zevende maal gekroond tot wereldkampioen, zijn werkgever Mercedes heeft de titel bij de constructeurs al geruime tijd op zak. De ogen zullen in het Midden-Oosten vooral gericht zijn om de strijd om 'best of the rest' bij zowel de coureurs als de teams.