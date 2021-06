Dit weekend is het vrij rustig weer in het oostelijke deel van de Oostenrijkse Alpen. De temperatuur loopt op de eerste trainingsdag op naar waarden rond de 23 graden Celsius, tijdens de kwalificatie op zaterdag is dat niet veel anders.

Het weerbeeld daarbij is een mix van zonnige perioden en stapelwolken. Mogelijk ontstaat een bui nabij of boven het circuit, waardoor de baan in korte tijd flink nat wordt. Door de tijdelijke aard van een eventuele bui droogt het wegdek ook vrij snel weer op.

De meeste buien ontstaan vrijdag en zaterdag op het warmste moment van de dag boven de Alpen of aan de rand van het gebergte. De treksnelheid van de buien is laag en de levensduur van buien is relatief kort. De kans dat een bui precies boven de baan ontstaat, is dus klein maar niet helemaal uitgesloten.

Zondag een stuk warmer

Tijdens de race is het een stuk warmer dan tijdens de vrije trainingen en kwalificatie. De middagtemperatuur komt rond 27 graden te liggen. Ook de zon laat zich vaker tussen de stapelwolken door zien en veel wind is er niet. De temperatuur van de baan ligt daardoor ook veel hoger dan vrijdag en zaterdag, wat voor bandenstrategie en autobalans gevolgen kan hebben.

Net als tijdens de trainingen en kwalificatie is ook vlak voor of tijdens de race een kleine kans op een kortdurende bui.