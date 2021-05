De Formule 1-coureurs en -teams hebben weinig tijd om bij te komen van de Grand Prix van Portugal, want aankomend weekend staat alweer de vierde race van het seizoen op het programma. Wie gaat er op het Circuit de Barcelona-Catalunya met de winst vandoor en gaan de weergoden nog een rol van betekenis spelen? We vroegen het onze weerpartner Weerplaza.nl.

Weersverwachting Barcelona - Grand Prix van Spanje

In het zonnige zuiden van Europa ziet het er deze zondag helemaal niet zo zonnig uit voor coureurs die niet graag in de regen rijden. Op de racedag van het GP-weekend in Spanje neemt de kans op buien namelijk toe. Vrijdag en zaterdag is de kans op droog weer tijdens de vrije trainingen en kwalificatie een stuk groter.

De komende dagen is het weer in Montmeló, waar het Circuit de Barcelona-Catalunya zich bevindt, dik in orde. De zon laat zich regelmatig zien en het blijft zo goed als droog in de omgeving van Barcelona. Vrijdag in de namiddag is een enkele bui niet uitgesloten. Zaterdag belooft dan weer een stralende dag te worden met veel zonneschijn. Perfect weer op komst dus voor de kwalificatie, die om 15.00 uur begint. Met dik 26 graden is het ook nog eens behoorlijk warm. Kortom: omstandigheden die heel anders zijn dan de voorbije races in Imola en Portimao.

Regen op zondag in Barcelona?

Zondag is het weer duidelijk anders dan de voorgaande dagen. Er zijn namelijk vrij veel wolkenvelden en vanuit het westen van Spanje komen buien steeds dichterbij. Zoals het er nu naar uitziet bereiken de buien Montmeló aan het eind van de middag. Dat betekent dat de race grotendeels droog verloopt, maar dat het richting het einde weleens nat kan worden. Het is nog even afwachten hoe laat de buien precies komen, maar het natte weer is zeker iets om in de gaten te houden.