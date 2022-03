De Grand Prix van Saudi-Arabië op het stratencircuit in Jeddah vindt in de avond plaats. De zon is dan onder dus er wordt bij kunstlicht gereden. Dit geldt ook voor de tweede vrije training op vrijdag en de kwalificatie op zaterdag. De andere twee trainingssessies zijn overdag, vlak voor zonsondergang.

Het is komende dagen onbewolkt. Vrijdag en zaterdag ligt de maximumtemperatuur rond 27 graden, zondagmiddag kan het 30 graden worden. Tijdens de race op zondagavond koelt het af van 27 graden aan het begin van de race naar zo’n 24 graden aan het einde. Het asfalt zal aan het begin van de race nog een stuk heter zijn, maar het koelt ook harder af. Dit heeft flinke invloed op de grip en slijtagesnelheid en is daarom een belangrijke factor in de strategie voor de race.

Zandstorm op zondag?

Jeddah ligt aan de Rode Zee en de wind volgt daar een dagelijks zeewind-patroon. De ochtend start kalm, maar in de loop van de ochtend steekt een matige noordenwind op. In de middag draait de wind naar noordwest en waait dan vanaf zee. Hierdoor wordt het op het circuit van Jeddah eigenlijk nooit extreem heet. Wel kan deze wind nadrukkelijk aanwezig zijn. Eind van de middag waait het vaak vrij krachtig tot krachtig (5-6 Bft.) en bovendien is de wind vlagerig.

Met zowel de Sahara als de Grote Arabische Woestijn in de buurt is er in Jeddah het hele jaar door kans op stof- en zandstormen. Dit geldt ook voor dit weekend en vooral voor de racezondag. Waarschijnlijk trekt het ergste wel ten noorden van Jeddah langs. In dat geval blijft de overlast beperkt, maar bij een minder gunstig scenario moet rekening worden gehouden met veel zand op de baan en slecht zicht.