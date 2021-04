Weerbericht F1 Grand Prix van Portugal: Zon in Portimao

Na de spectaculaire Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola reist het Formule 1-circus voor de derde race van 2021 af naar Portugal. In de Algarve gaat de strijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen verder. In tegenstelling tot de race op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari lijkt het weer ditmaal een stuk rustiger, zo stelt onze weerpartner Weerplaza.nl vast.

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag, die om 12:30 uur en 16:00 uur Nederlandse tijd van start gaan, schijnt geregeld de zon. Er waait een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur is 19 graden. De derde vrije training op zaterdag (start 13:00 uur Nederlandse tijd) en ook tijdens de kwalificatie om 16:00 uur hoeven de regenbanden niet gemonteerd te worden en is het circuit droog. De zon schijnt en het is wederom een graad of 19.

De Grand Prix van Portugal op zondag 2 mei verloopt naar verwachting onder vrij zonnige omstandigheden. Neerslag wordt niet verwacht en de temperatuur stijgt naar 20 graden. Er waait een matige noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Het volledige tijdschema voor de Grand Prix van Portugal: Formule 1 tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Portugal?