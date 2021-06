Weerbericht F1 Grand Prix Oostenrijk: Zondag grote kans op buien

Het raceweekend vindt, net als vorige week, plaats in Spielberg. Toen was de buiendreiging wat kleiner dan deze week. Op een lokale spat in de laatste raceronde na bleef het uiteindelijk droog op de Red Bull Ring, de thuishaven van het team van Max Verstappen.

Kleine kans op buien tijdens kwalificatie

Tijdens de vrije trainingen op vrijdag blijft het zeer waarschijnlijk gewoon droog. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en het wordt maximaal 22 graden. Zaterdag loopt de middagtemperatuur met circa 24 graden wat verder op. Er ontstaan fikse stapelwolken die her en der in de regio kunnen uitgroeien tot (onweers)buien. Dit zullen plaatselijke buien zijn die vooral boven de bergen ontstaan. Het circuit ligt aan de zuidflank van een bergrug. Tijdens de laatste vrije training op zaterdag zijn de buien nog in ontwikkeling en is de kans op een nat wegdek nog heel klein. Tijdens de kwalificatie is deze kans al een stukje groter met circa 20 procent.

Op de racezondag grotere kans op een nat circuit

Zondag is er de hele dag kans op regen en in de middag neemt de neerslagkans zelfs nog wat toe. Tussen 14:00 en 17:00 geeft het Weeronline-weermodel 65 procent kans op neerslag in Spielberg. Dat dit stevige buien zijn, geeft de kans op onweer aan. Met circa 40 procent is deze kans ook behoorlijk hoog. Door de hogere buienkans komt de middagtemperatuur met maximaal 22 graden weer wat lager uit dan zaterdag.