De Formule 1 strijkt dit weekend neer in het zuiden van Florida. De rijders gaan de strijd met elkaar aan op het Miami International Autodrome. De locatie ligt in een weerkundig gezien uniek gebied in de Verenigde Staten. Het is namelijk de enige regio waar volgens de officiële definitie sprake is van een tropisch klimaat.

Eén van de kenmerken van een tropisch klimaat zijn de hoge temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Dat is ook deze dagen het geval. Terwijl het in de nachtelijke uren nog weet af te koelen tot rond 23 of 24 graden, warmt het overdag op tot 32 of 33 graden. Daarbij moet nog worden opgemerkt dat het circuit in een stedelijke omgeving is te vinden, waar zowel overdag als ’s nachts de temperaturen nog een stuk hoger uit kunnen komen.

Vooral tijdens de racedag kans op buien

In gebieden met een tropisch klimaat komt het ook regelmatig tot stevige (onweers)buien. Deze fase in het jaar is zelfs de meest natte periode in de regio Miami. Zowel vrijdag tijdens de training, zaterdag tijdens de kwalificatie als zondag tijdens de race zullen in Florida talrijke buien tot ontwikkeling komen. Of deze ook daadwerkelijk actief zijn boven het circuit is pas op het laatste moment aan te geven. De kans op buien lijkt het grootst op de dag van de race.

Die onzekerheid wat buien betreft is wel iets om rekening mee te houden. De tropische buien kunnen soms heel plotseling ontstaan en zelfs heel plaatselijk zijn. Een snelle bandenwissel is dan ook iets dat zomaar opeens moet worden toegepast. De diverse teams zullen de regenradar goed in de gaten moeten houden en voor de neutrale toeschouwer kan zo’n bui wel voor de nodige sensatie zorgen. De toeschouwer moet overigens als de zon schijnt rekening houden met zonkracht 11. Daarbij kan een onbeschermde huid al binnen 10 minuten verbranden.