Weerbericht F1 Grand Prix van Mexico: Droog en vrij zonnig

Met nog slechts vijf races te gaan, staat dit weekend de Grand Prix van Mexico op het programma. De baan ligt in Mexico-Stad op twee kilometer hoogte en de ijle lucht zorgt voor een unieke situatie. De afgelopen jaren bleek de Honda-motor van Max Verstappen goed uit de voeten te kunnen op het circuit.

Net als de vorige race in de Verenigde Staten zijn ook dit keer de vrije trainingen, de kwalificatie en de race bij ons in de avond. Vrijdag is de eerste vrije training om 18.30 uur Nederlandse tijd en de tweede vrije training begint later op de avond om 22.00 uur. In Mexico is het zeven uur vroeger. De zon schijnt dan ook flink boven het circuit en het warmt op naar ongeveer 22 graden.

Droog raceweekend met veel zon

De maximumtemperatuur van 22 of 23 graden voor vandaag en morgen is voor Mexico-Stad heel gebruikelijk in november. De kwalificatie is zaterdag tussen 21:00 en 22:00 uur. Dit is 14:00-15:00 uur lokale tijd en dus ongeveer op het warmste moment van de dag. De race morgen start om 20:00 uur (13:00 uur lokale tijd).

De zon schijnt zowel zaterdag- als zondagmiddag met zonkracht 9. Voor het aanwezige publiek is het gebruik zonnebrandcrème dus zeker aan te raden. De felle zon zorgt er bovendien voor dat het asfalt zeer heet wordt.

Buien bij race in Brazilië?

Volgende week, van 12 tot 14 november, verhuist het hele circus naar Brazilië. Vanwege het tijdsverschil wordt er dan aan het eind van de middag en avond gereden. De eerste verwachting laat buien zien boven het circuit, maar meer daarover volgende week.

Onboard bij de RB16B over het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico