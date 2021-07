Het circuit van Silverstone is dit weekend het stralende middelpunt van de tiende Formule 1-race van dit seizoen. Het wordt namelijk volop zomer in Groot-Brittannië. De zon schijnt uitbundig en het wordt ongeveer 25 graden. Het blijft droog, waardoor alleen het hete asfalt invloed heeft op de bandenslijtage. De toeschouwers op de volle tribunes moeten wel rekening houden met de felle zon.

Vorig jaar werden twee Formule 1-races verreden op het circuit van Silverstone. Max Verstappen ging toen eenmaal er met de winst vandoor. Kan hij dat kunstje dit jaar herhalen en zijn voorsprong op concurrent Lewis Hamilton verder uitbreiden? Qua weer is er in ieder geval geen vuiltje aan de lucht, want er staan een paar prachtige zomerdagen op het programma voor grote delen van Groot-Brittannië.

Droog, zonnig en steeds warmer in Engeland

De eerste vrije training en de kwalificatie op vrijdag verlopen droog en flink zonnig met ongeveer 25 graden. Dat weerbeeld verandert nauwelijks tijdens het weekend, alleen de temperatuur valt nog een stukje hoger uit. De kwalificatie op vrijdag bepaalt de startvolgorde van de coureurs op zaterdag tijdens de sprintrace. Deze sprintrace zal uitmaken wie zondag op pole-position mag starten. Het is de eerste keer dat de startvolgorde van de Formule 1 op deze manier wordt bepaald. Zondag tijdens de race, met een start om 16.00 uur Nederlandse tijd, komt de temperatuur ruim boven 25 graden uit. Omdat de luchtvochtigheid laag is voelt het niet benauwd aan. In de volle zon kan het asfalt op het circuit behoorlijk heet worden en dat zal de slijtage van de banden beïnvloeden.

Volle tribunes op het circuit van Silverstone

Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië zullen de tribunes volledig gevuld zijn met toeschouwers die gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen laten zien. Het is namelijk onderdeel van een onderzoeksprogramma voor grootschalige evenementen van de Britse regering, waardoor de maximale capaciteit van 150.000 plaatsen benut kan worden. Een petje en zonnebrandcrème is komend weekend een must voor de fans en crew, want met zonkracht 7-8 kan een onbeschermde huid al binnen een half uur verbranden.