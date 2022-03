Weerbericht F1 Grand Prix van Bahrein: Veel wind en woestijnzand

Het Formule 1-circus is na de laatste pre-season test in Bahrein gebleven. Aankomend weekend vindt daar de eerste race van het seizoen plaats. Zoals gewoonlijk blijft het droog en is de luchtvochtigheid in Bahrein laag, ongeveer 54 procent. De twee vrije trainingen op vrijdag vinden plaats onder zonnige omstandigheden in Manama. De maximumtemperatuur ligt rond 19 graden. Wel staat er een krachtige noordwestenwind, windkracht 6. Ook op zaterdag wordt er nog een uur getraind, maar dan ligt de maximumtemperatuur een paar graden hoger.

Als op zaterdag om 16:00 uur Nederlandse de belangrijke kwalificatie begint, is het nog steeds droog en waait er een stevige wind. De wind is wel iets in kracht afgenomen, naar windkracht 4 of 5.

Mogelijk woestijnzand in de lucht

De stevige noordwestenwind waait het gehele Grand Prix-weekend. Met deze wind wordt sahara-zand aangevoerd. Mogelijk is er ook woestijnzand in de lucht aanwezig tijdens de race op zondag 22 maart. De wind is dan wel nog iets verder afgenomen.

Tijdens de start van de F1 is het nog licht, maar de finish vindt plaats als de zon al onder is. Dat heeft uiteraard invloed op de temperatuur van de buitenlucht en het asfalt. De temperatuur ligt bij het startschot rond 23 graden en daalt langzaam gedurende de race naar 20 graden.

Tijdschema Grand Prix van Bahrein

Sessie Datum Starttijd Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 18 maart 15.00u - 16.00u 13.00u - 14.00u Tweede vrije training Vrijdag 18 maart 18.00u - 19.00u 16.00u - 17.00u Derde vrije training Zaterdag 19 maart 15.00u - 16.00u 13.00u - 14.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 19 maart 18.00u - 18.18u 16.00u - 16.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 19 maart 18.25u - 18.40u 16.25u - 16.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 19 maart 18.48u - 19.00u 16.48u - 17.00u Grand Prix van Bahrein Zondag 20 maart 18.00u 16.00 uur