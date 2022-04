Weerbericht F1 Grand Prix van Australië: Poncho's mee voor de race?

De Grand Prix van Australië tussen 1996 en 2019 op twee seizoenen na altijd de eerste race van het Formule 1-seizoen, maar dat is in 2022 anders. Na Bahrein en Saudi-Arabië is de race in Melbourne de derde krachtmeting op de kalender, nadat de race de afgelopen twee jaar niet verreden kon worden vanwege de gevolgen van de coronapandemie.

Het semi-stratencircuit van Albert Park in Melbourne is afgelopen tijd aangepast, waardoor inhalen makkelijker moet zijn dan voorheen. De race is dus waarschijnlijk de moeite waard om vroeg voor uit je bed te komen. Het tijdsverschil van Melbourne met Nederland is acht uur. Hierdoor zal er, behoorlijk vroeg, in de Nederlandse ochtend gereden worden. De vrije trainingen op vrijdag en zaterdag zijn zelfs al om 5.00 uur. De kwalificatie is zaterdag van 8.00 tot 9.00 uur en de race start zondag om 7.00 uur Nederlandse tijd. In Melbourne is het dan 15.00 uur.

Het volledige tijdschema voor de GP van Australië: F1 tijdschema: De tijden van het vroege Formule 1-weekend in Australië

Derde droge kwalificatie van 2022

Het is zaterdagmiddag in Melbourne droog en wisselend bewolkt. De maximumtemperatuur ligt rond 25 graden en deze temperatuur zal ongeveer tijdens de kwalificatie bereikt worden. De zon heeft het asfalt dan wel een stuk verder opgewarmd.

Buien op de loer voor zondag

Waarschijnlijk is het ook zondag droog tijdens de race. Met 27 graden is het zelfs nog wat warmer dan op zaterdag. Voor zondagavond en de nacht naar maandag staan buien op het programma in Melbourne. De buien kunnen ook wat eerder arriveren en dan verloopt de race nat. Mogelijk start de race droog en leveren de buien tijdens de race spektakel op.