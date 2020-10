Na de verregende vrijdag en het koude weekend op de Nürburgring reist het Formule 1-circus door naar Portugal. In de Algarve is het zelfs eind oktober doorgaans nog goed toeven. De temperatuur zal de F1-bubbel goed doen: er worden temperaturen van boven de 20 graden Celsius verwacht. In tegenstelling tot de Nürburgring mogen de aanwezige fans op vrijdag wel rekenen op de nodige baanactie. Op zondag kan het weer echter omslaan en dat zou nog wel eens voor wat spektakel kunnen zorgen.

We vroegen onze weerpartner Weerplaza naar de verwachting voor het aankomende raceweekend in Portugal: “Voorlopig is het rustig weer in de Algarve en we voorzien dan ook geen problemen door het weer op vrijdag als de vrije trainingen zijn. Het is dan zonnig en zo'n 22 graden. Ook zaterdag tijdens de kwalificatie is het droog en zonnig weer op het circuit in Portimão. De temperatuur ligt 's middags rond 21 graden.”

De mooie trainingsdagen hoeven echter niet te betekenen dat ook de zondag zonnig verloopt: “Na twee droge en zonnige dagen is het zondag nog afwachten hoe het weer er uit gaat zien. Dat heeft te maken met orkaan Epsilon die nu boven het midden van de Atlantische Oceaan actief is. Als deze orkaan ook in de tweede helft van de week actief blijft dan heeft dit mogelijk indirect gevolgen voor de race. Door de stuwende kracht van Epsilon kan een actieve regenstoring boven het oosten van de oceaan eerder Portugal bereiken waardoor het bewolkt wordt en kan gaan regenen tijdens de race op zondag. Blijkt dat de orkaan eerder aan kracht inboet dan zal ook de regenstoring minder snel bewegen en verloopt de race droog met wolken en zon. Voorlopig dus nog even afwachten, hoe zich dit precies gaat ontwikkelen wordt pas later in de week duidelijker.”