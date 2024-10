Weerbericht F1 GP Mexico: Zonnig met kans op windvlagen

Om direct met de deur in huis te vallen: de kans op een bui tijdens het Formule 1-weekend in Mexico is bijzonder klein. Vrijdag en zaterdag zijn de beste dagen. De temperatuur tikt de 23 graden aan en er is weinig bewolking in de lucht. Het is dus prima toeven voor iedereen op en rond het circuit Het enige waar de aanwezigen echt rekening mee moeten houden, is de felheid van de zon. Deze gaat richting UV-index 10, dat is het hoogste niveau wat het KNMI hanteert. Een onbeschermde huid kan dan binnen 10 minuten al verbranden.

Op zondag komt er een kleine verandering, want er is dan wel sprake van een beetje bewolking. De temperatuur heeft er minimaal last van, want dat zakt met een graadje naar 22 graden. De wind kan wel een grotere rol spelen. De verwachting is dat er windvlagen over het circuit heen gaan, wat een hindernis voor de coureurs kan zijn tijdens de race.