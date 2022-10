Weerbericht F1 GP van Mexico: Zomerse warmte, regenkans nihil

Aankomend weekend vindt de Grand Prix van Mexico plaats. De Formule 1-sessies zijn laat in de avond voor de Nederlandse kijkers.

In het Mexicaanse zonnetje

Vrijdag vinden de eerste twee vrije trainingen op het circuit Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad plaats. Een zomerse temperatuur van 25 graden of iets meer zorgt voor optimale omstandigheden. Daarbij worden de racewagens geregeld in het zonnetje gezet en is er nauwelijks sprake van wind.

Ook als de derde vrije training op zaterdag 29 oktober om 19.00 uur Nederlandse tijd wordt verreden, en om 22.00 uur tijd de kwalificatie voor de GP van Mexico volgt, zijn er flinke perioden met zon. De kans op neerslag is verwaarloosbaar klein. De zon warmt het asfalt fors op. De temperatuur is nog steeds zomers, maar valt wel een graadje lager uit dan vrijdag.

Zondag 30 oktober om 21.00 uur Nederlandse tijd start de race. Tijdens de Grand Prix is het opnieuw vrij rustig en zomers warm met geregeld zonneschijn. Het weer zal in elk geval geen rol van betekenis spelen in de strijd om de podiumplaatsen.