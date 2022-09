Weerbericht F1 GP Italië: Buien rond Monza, maar ook op zondag?

Komende dagen staan forse regen- en onweersbuien op het programma in Noord-Italië. Vooral donderdag kan het flink spoken en ook vrijdag is er kans op onweersbuien. De race op zondag lijkt zonnig te verlopen.

Na een ronduit buiige donderdag trekken ook in de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend buien over het Autodromo Nazionale Monza. De eerste vrije training is echter pas van 14.00 tot 15.00 uur en de tweede van 17.00 tot 18.00 uur. De buienkans neemt gedurende de middag af. De kans op een (deels) natte baan is dus tijdens de eerste training groter dan tijdens de tweede.

Buienkans zaterdag klein

Op zaterdag is het zomers in Noord-Italië met een middagtemperatuur van zo’n 26 graden in Monza en omstreken. Het weerbeeld bestaat uit zon en stapelwolken. Op een aantal plekken in Noord-Italië weten deze stapelwolken uit te groeien tot onweersbuien, maar dit geldt vooral voor de bergregio’s. Ten noorden van Monza liggen de Alpen, ten zuiden de Apennijnen. De kans dat zo’n bui vlak voor of tijdens de kwalificatie (16.00 – 17.00 uur) het circuit in Monza weet te bereiken is hooguit 10 procent.

Zonovergoten zondag

De race op zondagmiddag (start 15.00 uur) verloopt volop zomers. De zon schijnt uitbundig en het wordt ongeveer 27 graden. Met zonkracht 5 is de septemberzon niet heel fel, maar toeschouwers die de hele middag in de zon bivakkeren kunnen zich het beste wel goed insmeren. De onbeschermde huid kan met deze zonkracht na ongeveer een halfuur rood kleuren. De kans op een bui is nihil. Het zonnige weer zorgt ervoor dat de temperatuur van het asfalt zeer hoog wordt. Het managen van de banden zal hierdoor extra uitdagend zijn.