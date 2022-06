De GP van Canada vindt plaats op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het tijdsverschil met deze stad is zes uur. Trainingen, kwalificatie en de race vinden daar ’s middags plaats en bij ons is het dan avond. De kwalificatie begint zaterdag van 22.00 uur Nederlandse tijd, de race op zondag gaat om 20.00 uur van start.

Vrijdag is de warmste dag van het raceweekend in Canada. Met voldoende zon kan het kwik oplopen naar 25 graden en de temperatuur van het asfalt wordt nog een stuk hoger. In de loop dag neemt de buienkans toe. Vooral de tijdens de tweede vrije training is er een grote kans op buien, waar mogelijk zelfs onweer bij kan zitten.

Grote kans op natte kwalificatie

Op zaterdag zijn er veel wolken en is de hele dag kans op regen. Als het ‘s middags even droog is kan de temperatuur nog 17 graden halen, maar tijdens regen is het slechts een graad of 13. Of het precies tijdens de kwalificatie ook regent is nu nog niet te zeggen, maar de kans op natte of wisselende omstandigheden is groot. Een opdrogende baan is tijdens de kwalificatie ook heel goed mogelijk.

Droge zondag

Zondag wordt zeer waarschijnlijk een geheel droge dag. Tijdens de race is de luchttemperatuur 18 of 19 graden en schijnt de zon met zonkracht 7. Voor de toeschouwers op de tribunes is gebruik van zonnebrandcrème aan te raden. De zon zorgt er ook voor dat de temperatuur van het asfalt gemakkelijk kan oplopen tot 30 graden.