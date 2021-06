Met Max Verstappen als WK-leider reist het Formule 1-circus af naar de Kaukasus, waar in Baku de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat. Het weer lijkt geen spelbreker te worden want zowel ten tijde van de vrije trainingen op vrijdag als tijdens de kwalificatie op zaterdag om 14.00 uur blijft het droog en schijnt de zon volop.

Onze weerpartner Weerplaza.nl komt met de volgende verwachting: “De krappe straatjes in de Azerbeidzjaanse hoofdstad zijn een uitdaging en leveren schaduwplekken op, maar na de listige en haakse bochten zullen de coureurs veelal in de volle zon ontzettend hoge snelheden halen in het laatste gedeelte, waarbij men bijna compleet volgas kan gaan. De wind waait in de middag matig vanuit het noorden en de temperaturen lopen op tot 24 of 25 graden.”

De GP van Azerbeidzjan begint op zondag 6 juni 2021 om 14:00 uur Nederlandse tijd: "Ook dan wordt droog en vrij zonnig weer verwacht."

Volledig tijdschema voor het GP-weekend in Baku

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 4 juni 2021 10.30u-11.30u 12.30u-13.30u Tweede vrije training Vrijdag 4 juni 2021 14.00u-15.00u 16.00u-17.00u Derde vrije training Zaterdag 5 juni 2021 11.00u-12.00u 13.00u-14.00u Q1 Zaterdag 5 juni 2021 14.00u-14.18u 16.00u-16.18u Q2 Zaterdag 5 juni 2021 14.25u-14.40u 16.25u-16.40u Q3 Zaterdag 5 juni 2021 14.48u-15.00u 16.48u-17.00u Race Zondag 6 juni 2021 14.00u 16.00u