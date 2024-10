Weerbericht F1 GP van Amerika: Wat doen de buien?

De 'nazomerstop' in de Formule 1 zit erop en het circus begint direct met een triple-header. De eerste stop van de drie-op-een-rij is Austin, in de Verenigde Staten. De negentiende race van dit jaar zal op het Circuit of the Americas verreden worden. Vaak is het droog in Texas, maar dit weekend hangen er buien in de lucht.

Vrijdag tijdens de eerste en enige vrije training is het lichtbewolkt, maar neerslag lijkt dan uitgesloten. De verwachting is dan ook dat dat de warmste dag van het weekend wordt, de thermometer kan oplopen tot een graad of 29. De zon schijnt ook flink, dus de coureurs kunnen zich opmaken voor een warme start van het weekend.

Daarna stijgt de kans op een buitje aanzienlijk. Tussen 13.00 uur en 17.00 uur lokale tijd - precies het tijdvak waar de sprintrace en de kwalificatie in vallen - kan er een buitje vallen. Veel zal het niet zijn, maar elke druppel kan van invloed zijn op de prestaties van de coureurs. Als eenmaal de bui weg is getrokken, is de kans groot dat het asfalt snel droog is. De zon laat zich namelijk gedurende de dag ook veelvuldig zien. Het is ook nog niet helemaal zeker of het buienfront over het circuit trekt, of dat het er net langs gaat. Met een graad of 27 is het verder prima toeven.

Zondag loopt de thermometer weer op naar 29 graden, maar de buien blijven ook in de buurt van het circuit hangen. De kans bestaat dat er neerslag komt tijdens de race, maar de kans is net zo groot dat het niet gebeurt.

Mexico dan?

Als we voorzichtig onze blik richten op volgende week als F1 naar Mexico afreist, dan zien we daar hetzelfde weerbeeld. Het kan regenen, maar ook een heel zonnig weekend worden. Volgende week komt Weeronline met een update.