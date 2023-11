Weerbericht F1 Brazilië: Vrijdag regen, verder veel zon

Onweersbuien op vrijdag

Het Formule 1-weekend op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo is een weekend met een Sprint Shootout en sprintrace. Hierdoor is er maar één gewone trainingssessie op vrijdag en volgt later op vrijdag al de kwalificatie.

Vrijdag is het drukkend warm met een maximumtemperatuur van 30 graden. Ook staan er regen- en onweersbuien op het menu die zowel tijdens de training als kwalificatie wisselende omstandigheden kunnen veroorzaken.

Zaterdag nog een laatste bui, zondag zonnig

Op zaterdag is nog een laatste bui mogelijk in de (vroege) ochtend. De Sprint Shootout start om 11.00 uur lokale tijd (15.00 uur Nederlandse tijd). De kans dat dit met nog deels natte omstandigheden begint is klein, maar uitgesloten is het niet. Tijdens de sprintrace later in de middag (19.30 uur Nederlandse tijd) is het droog en circa 26 graden.

Zondag is de minst warme dag van het GP-weekend met in de middag een graad of 22. Het weerbeeld is droog en zonnig, waardoor de temperatuur van het asfalt een stuk hoger zal zijn en banden vrij snel zullen slijten. Voor het aanwezige publiek zijn het prima omstandigheden. De zon is wel fel met zonkracht negen. Zonder zonnebrandcrème kan je binnen tien minuten verbranden.