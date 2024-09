Weerbericht F1 Baku: Warm, stoffig en winderig

Het wordt in ieder geval zomers warm in Baku. De kans op buien is alle dagen klein, al is een bui in de kwalificatie op zaterdag niet uitgesloten. Neerslag lijkt dus aan Baku voorbij te gaan, maar de wind gaat mogelijk wel een rol spelen. De laatste voorspellingen laten een stevige wind uit het noordoosten tot oosten zien. Deze wordt aangevoerd vanuit de Kaspische Zee.

Het weerbericht bestaat zowel vrijdag, zaterdag als zondag uit een mix van wolken en zon. De zon kan wel wat flets schijnen, want in de omgeving van Baku hangt veel woestijnstof in de lucht. Deze stof komt uit de aangrenzende landen Turkmenistan, Oezbekistan en Kazachstan. Vooral de toevoer vanuit de Karakaum- en Kyzylkum-woestijn is groot.

De buienkans is zoals gezegd al klein, maar zaterdagmiddag is die wel wat groter dan op vrijdag en zondag. Als er in het raceweekend een buitje valt, dan zou dat dus precies in de kwalificatie zijn. Belangrijk om te vermelden is dat de verwachting is dat neerslag ver weg blijft. De kans op een droge sessie is veel groter.

Het grote vraagteken qua weer is in hoeverre de wind zijn stempel drukt. Er wordt een windkracht 4 voorspeld, maar vanwege de ligging van het circuit kan de wind onvoorspelbaar zijn. De wind waait namelijk tussen de hoge gebouwen door, waardoor het lastig te voorspellen is wat de invloed is. Ook is het goed mogelijk dat het op bepaalde gedeeltes wel waait en op andere weer niet. Door veranderingen van de windrichting kan het nog lastiger worden, want dan kan de wind juist weer op andere plekken waaien.