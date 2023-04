Weerbericht F1 Baku: droog en warm Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan

Vanwege het sprintraceformat staat op vrijdag al de eerste vrije training en de kwalificatie voor de Grand Prix van zondag op de planning. Er is flink wat ruimte voor de zon: er staan die dag acht tot negen zonuren in de verwachting. Daarbij staat een meest matige wind uit zuidelijke richting. Overdag ontstaan enkele vriendelijke wolken, maar het blijft droog. De middagtemperatuur stijgt naar 22 of 23 graden en daarbij is de zonkracht vrij sterk met UV-index 8. De kwalificatie vindt op het warmste moment van de dag plaats tussen 17.00 en 18.00 uur lokale tijd (15.00 - 16.00 uur Nederlandse tijd).

Ook het weekend biedt fraai weer met veel zonneschijn. Tijdens de sprintrace op zaterdagmiddag is het opnieuw een graad of 23 en daarbij waait het matig uit zuid tot zuidoost. Zonnige momenten worden afgewisseld door enkele stapelwolken, die niet groot genoeg worden voor de vorming van een bui. Pas in de loop van zondag wordt de lucht iets onstabieler en zou lokaal een bui kunnen ontstaan, al is de kans bijzonder klein dat dat precies boven het circuit gebeurt. Vermoedelijk is de race dan ook al geëindigd. Zondag wordt wel duidelijk de warmste dag: lokaal kan het 26 graden worden. Dat levert dan uiteraard ook veel hogere asfalttemperaturen op dan in de voorgaande dagen.