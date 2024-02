Weerbericht F1 Bahrein: Zonnig en warm, maar ook veel wind

Donderdag beginnen de vrije trainingen en op vrijdag zal de eerste kwalificatie plaatsvinden. Zaterdag volgt de race en weten we wie de eerste racewinnaar van het nieuwe Formule 1-seizoen is.

Bahrein kent een woestijnklimaat en in de zomermaanden zijn temperaturen van 40 graden dan ook zeker geen uitzondering. Dit is ook één van de redenen dat deze race niet midden in het seizoen tijdens de zomermaanden plaatsvindt. Eind februari liggen de maxima doorgaans op ruim 20 graden, maar ook zomerse waarden komen dan al regelmatig voor. Bahrein is een eiland gelegen in de Perzische Golf waardoor er veel wind kan staan. Neerslag valt er nauwelijks.

Zonnig en warm, maar wel veel wind

Donderdag en vrijdag, tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie, is het weerbeeld zeer constant. De dagen verlopen droog en zonovergoten bij maxima die uitkomen op ruim 20 graden. Dat zijn aangename temperaturen, maar er staat wel veel wind. Tijdens de start van de vrije trainingen op donderdag staat er een stevige bries vanaf zee met veelal windkracht 5, mogelijk zelfs tippend aan windkracht 6. Deze zal zorgen voor enige verkoeling. Ook vrijdagochtend is er nog een stevige wind aanwezig. In de loop van vrijdag neemt de wind geleidelijk in kracht af.

Rustiger weer tijdens racedag

Zaterdag is de dag van de race en ook dan is het droog en veelal zonovergoten. Er trekken mogelijk enkele sluierwolken over het circuit, maar die zullen de zon nauwelijks afschermen. De wind houdt zich een stuk rustiger dan de dagen ervoor. Er staat een zwakke wind uit het noordwesten. Met een graad of 21 en veel zon kan het zomers aanvoelen.

Voor de toeschouwers op de tribune is insmeren geen overbodige luxe. De zonkracht is met UV-index 8 hier al erg sterk. Onbeschermd kan je huid dan al binnen 10 minuten verbranden. Ter vergelijking: in Nederland halen we in de zomermaanden op een zonnige dag slechts UV-index 7.