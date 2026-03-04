Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

Het Formule-1 seizoen start dit weekend in Melbourne, Australië. Op het zuidelijk halfrond is het nog zomer en dat is zeker te merken aan de temperatuur en de zonkracht. De temperatuur loopt dagelijks op naar ruim 20 graden en midden op de dag wordt UV-index 9 bereikt.

Het semi-stratencircuit van Albert Park staat vaak garant voor spektakel. Er wordt gedurende het jaar niet gereden, behalve dan met standaard straatauto's, en zodoende is het zoeken naar grip.

Wekker vroeg zetten

Het tijdsverschil met Melbourne is tien uur. Dat betekent dat de wekker vroeg gezet moet worden als je de race vanuit Nederland wilt bekijken. Vrijdag begint de eerste training om 2.30 uur Nederlandse tijd. Zaterdagochtend begint de kwalificatie om 6.00 uur en zondag begint de race om 5.00 uur Nederlandse tijd. In Melbourne is het dan halverwege de middag.

Wisselende weersomstandigheden

Vrijdag en zondag zijn twee droge dagen met veel zonneschijn en een middagtemperatuur rond 24 graden. De wind waait uit het zuiden en dat is in Melbourne vanaf zee. Daardoor wordt het niet heel heet. Midden op de dag haalt de zonkracht UV-index 9. Dit betekent dat je zonder bescherming al binnen 10 minuten kan verbanden.

Zaterdag is er veel meer bewolking en daardoor wordt het ook een paar graden minder warm met een maximumtemperatuur van 21 graden. De dag verloopt grotendeels droog, maar een spatje regen is, vooral tijdens de kwalificatie, niet uitgesloten.

De weersverwachting van Weeronline voor het eerste F1-weekend van 2026 in Australië. Foto door: Weeronline