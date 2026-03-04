Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie
Krijgt de Formule 1 in Australië meteen te maken met lastige weersomstandigheden? We vroegen onze partner Weeronline om een verwachting voor het weer tijdens het aankomende raceweekend.
Foto door: Red Bull Content Pool
Het Formule-1 seizoen start dit weekend in Melbourne, Australië. Op het zuidelijk halfrond is het nog zomer en dat is zeker te merken aan de temperatuur en de zonkracht. De temperatuur loopt dagelijks op naar ruim 20 graden en midden op de dag wordt UV-index 9 bereikt.
Het semi-stratencircuit van Albert Park staat vaak garant voor spektakel. Er wordt gedurende het jaar niet gereden, behalve dan met standaard straatauto's, en zodoende is het zoeken naar grip.
Wekker vroeg zetten
Het tijdsverschil met Melbourne is tien uur. Dat betekent dat de wekker vroeg gezet moet worden als je de race vanuit Nederland wilt bekijken. Vrijdag begint de eerste training om 2.30 uur Nederlandse tijd. Zaterdagochtend begint de kwalificatie om 6.00 uur en zondag begint de race om 5.00 uur Nederlandse tijd. In Melbourne is het dan halverwege de middag.
Wisselende weersomstandigheden
Vrijdag en zondag zijn twee droge dagen met veel zonneschijn en een middagtemperatuur rond 24 graden. De wind waait uit het zuiden en dat is in Melbourne vanaf zee. Daardoor wordt het niet heel heet. Midden op de dag haalt de zonkracht UV-index 9. Dit betekent dat je zonder bescherming al binnen 10 minuten kan verbanden.
Zaterdag is er veel meer bewolking en daardoor wordt het ook een paar graden minder warm met een maximumtemperatuur van 21 graden. De dag verloopt grotendeels droog, maar een spatje regen is, vooral tijdens de kwalificatie, niet uitgesloten.
De weersverwachting van Weeronline voor het eerste F1-weekend van 2026 in Australië.
Foto door: Weeronline
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?
Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"
Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie
F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties