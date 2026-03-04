Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Formule 1
F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

MotoGP
GP van Qatar
Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

Formule 1
GP van Australië
Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok

Formule 1
F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok

Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië

Formule 1
GP van Australië
Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië

Mekies: "Red Bull heeft berg te beklimmen met eigen F1-power unit"

Formule 1
GP van Australië
Mekies: "Red Bull heeft berg te beklimmen met eigen F1-power unit"

Alex Dunne sluit zich aan bij Alpine Academy voor F2-seizoen van 2026

FIA F2
Alex Dunne sluit zich aan bij Alpine Academy voor F2-seizoen van 2026

Max Verstappen klaar voor nieuw F1-seizoen: "Echte test begint nu"

Formule 1
GP van Australië
Max Verstappen klaar voor nieuw F1-seizoen: "Echte test begint nu"
Formule 1 GP van Australië

Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

Krijgt de Formule 1 in Australië meteen te maken met lastige weersomstandigheden? We vroegen onze partner Weeronline om een verwachting voor het weer tijdens het aankomende raceweekend.

Weeronline
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Red Bull Content Pool

Het Formule-1 seizoen start dit weekend in Melbourne, Australië. Op het zuidelijk halfrond is het nog zomer en dat is zeker te merken aan de temperatuur en de zonkracht. De temperatuur loopt dagelijks op naar ruim 20 graden en midden op de dag wordt UV-index 9 bereikt.

Het semi-stratencircuit van Albert Park staat vaak garant voor spektakel. Er wordt gedurende het jaar niet gereden, behalve dan met standaard straatauto's, en zodoende is het zoeken naar grip.

Wekker vroeg zetten

Het tijdsverschil met Melbourne is tien uur. Dat betekent dat de wekker vroeg gezet moet worden als je de race vanuit Nederland wilt bekijken. Vrijdag begint de eerste training om 2.30 uur Nederlandse tijd. Zaterdagochtend begint de kwalificatie om 6.00 uur en zondag begint de race om 5.00 uur Nederlandse tijd. In Melbourne is het dan halverwege de middag.

Wisselende weersomstandigheden

Vrijdag en zondag zijn twee droge dagen met veel zonneschijn en een middagtemperatuur rond 24 graden. De wind waait uit het zuiden en dat is in Melbourne vanaf zee. Daardoor wordt het niet heel heet. Midden op de dag haalt de zonkracht UV-index 9. Dit betekent dat je zonder bescherming al binnen 10 minuten kan verbanden.

Zaterdag is er veel meer bewolking en daardoor wordt het ook een paar graden minder warm met een maximumtemperatuur van 21 graden. De dag verloopt grotendeels droog, maar een spatje regen is, vooral tijdens de kwalificatie, niet uitgesloten.

De weersverwachting van Weeronline voor het eerste F1-weekend van 2026 in Australië.

De weersverwachting van Weeronline voor het eerste F1-weekend van 2026 in Australië.

Foto door: Weeronline

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Formule 1
F1-vraag van de week: Moeten F1-coureurs hun kritiek op de sport uitspreken?

Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

MotoGP
GP van Qatar
Zet MotoGP na WEC ook streep door Qatar? "Wordt een lastig verhaal"

Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

Formule 1
GP van Australië
Weerbericht F1 Australië: Kleine kans op natte kwalificatie

F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok

Formule 1
F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok
Vorig artikel F1-teams reizen via omweg naar Australische GP - FIA versoepelt avondklok

Beste reacties

Meer van
Weeronline

Weerbericht tweede F1-test Bahrein: Opnieuw warm en zonnig

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Weerbericht tweede F1-test Bahrein: Opnieuw warm en zonnig

Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein I
Weerbericht F1-test Bahrein: Ondanks Saharastof volop ruimte voor zon

Weerbericht F1-shakedown Barcelona: Wisselvallig weer tijdens testweek

Formule 1
Formule 1
Weerbericht F1-shakedown Barcelona: Wisselvallig weer tijdens testweek

Feature

Geniet van een advertentievrije website

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Roberto Chinchero
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Door Ronald Vording
Wat is superclipping precies en is het een plan B voor F1 in 2026?

Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
GP van Australië
Door Ronald Vording
Analyse: FIA-motoreningreep een eerlijk compromis voor Mercedes en F1-rivalen?

Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026

Feature
Formule 1
Feature
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit verwachten Melroy Heemskerk en Nelson Valkenburg van het F1-seizoen 2026
Bekijk meer