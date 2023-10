Weerbericht F1 Austin: Coureurs wacht opnieuw tropische hitte

De aanstaande Grand Prix van de Verenigde Staten wordt er een met zeer hoge temperaturen. In Qatar zagen we waarden voorbij komen van 33 tot 35 graden op de racetijden, maar komend weekend gaat daar zelfs nog een schepje bovenop. Daarbij is het zonnig weer en staat er maar weinig wind. In tegenstelling tot de Grand Prix van Qatar van twee weken geleden zal opwaaiend zand nu dus geen hinder veroorzaken.

Vrijdag en zaterdag zijn vrijwel identieke dagen op weergebied. Het is volop zonnig en daarbij stijgt de temperatuur naar zeer hoge waarden. Normaliter staan de thermometers in deze tijd van het jaar op ongeveer 26 graden tijdens de middag, maar de komende dagen is het dus fors warmer dan gebruikelijk. Omdat van een verkoelende wind nauwelijks sprake is, zal het ook echt heet aanvoelen. De avonden verlopen eveneens zomers met temperaturen veelal tussen 26 en 28 graden in de omgeving van het circuit.

Op zondag zien we een voorzichtige weersverandering naderen. De dag gaat zonnig van start, maar gedurende de middag verschijnen wat meer stapelwolken. Daardoor zal de zon af en toe achter de wolken verdwijnen. Het blijft wel overal droog. De middagtemperatuur komt mede door een kleine hoeveelheid stapelwolken een fractie lager uit: het wordt maximaal 36, lokaal misschien nog 37 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten en is nog altijd hooguit zwak van kracht, rond 2 Bft.