Weerbericht Dutch GP: Na zonnige start kans op buien op zondag

Het GP-weekend in Zandvoort start droog met vrijdag en zaterdag waarschijnlijk veel ruimte voor de zon. Zondag stijgt de kans op buien, maar het is nog erg onzeker of er tijdens de race in Zandvoort regen valt.

Tijdens de vrije trainingen is het waarschijnlijk prachtig weer. De zon schijnt volop en bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 21 graden. Aan het begin van de middag wordt zonkracht 5 verwacht en dat betekent dat een onbeschermde huid binnen 20 en 40 minuten kan verbranden. Mogelijk begint de dag vrijdag nog wel met mist of laaghangende bewolking. Mocht dit hardnekkig zijn dan valt de temperatuur een aantal graden lager uit.

Grote kans op droog weer tijdens de kwalificatie

Zeer waarschijnlijk blijft het ook zaterdag tijdens de kwalificatie droog. Er worden flinke zonnige perioden verwacht, maar ook trekken wolkenvelden over het land. De hoeveelheid bewolking is onzeker. Bij een matige oosten- tot noordoostenwind wordt het ongeveer 21 graden. Waait de wind uit het noorden tot noordoosten, dan zal het iets frisser zijn en is de kans op wolkenvelden groter. Bij een meer oostelijke wind kan het gemakkelijk 23 graden worden en daarbij is het dan vrij zonnig.

Onzekere verwachting voor de Dutch GP

Zondag stijgt de kans op neerslag, maar het is nog erg onzeker hoe laat de buien over ons land zullen trekken en hoe hevig deze buien worden. Sommige computerberekeningen laten al in de nacht naar zondag de regen- en onweersbuien ons land passeren, waarna er zondag overdag veel bewolking is en kans op regenbuien. In dat geval wordt het hooguit 20 graden.

Andere berekeningen tonen een vrij zonnige en warme zondag. De temperatuur loopt dan zelfs op richting 25 graden. In dit scenario trekken in de loop van de middag of avond vervolgens regen- en onweersbuien over het land. Hoe de race zal verlopen hangt dus sterk af van de timing van deze regen- en onweersbuien.

Laatste race in Zandvoort tijdens wisselvallig Hollands zomerweer

De laatste Grand Prix van Nederland werd verreden op 25 augustus 1985. Er was toen sprake van typisch wisselvallig Hollands zomerweer. Er stond een flinke bries vanuit het zuidwesten. In het binnenland kwamen enkele buien voor, maar in Zandvoort was het tijdens de race droog en vrij zonnig. Het werd slechts 17 graden. De kwalificatie de dag ervoor was wel nat verlopen.