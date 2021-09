Afgelopen maandag was de weersverwachting voor de racezondag nog onzeker met een behoorlijke buienkans. Door meer tegengas van een krachtig hogedrukgebied boven Noord-Europa blijven buien toch op afstand, waardoor het zondag heerlijk weer wordt. Het contrast met de GP van België van afgelopen weekend kan amper groter zijn.

Zon of wolken op vrijdag

Vrijdag wordt een droge dag. Het noorden van Nederland heeft last van laaghangende bewolking dat aangevoerd wordt vanaf de Noordzee. De zuidelijke helft van het land heeft een zonnige dag. Zandvoort zit een beetje op de grens, waarbij er waarschijnlijk wel ruimte voor de zon zal zijn. Met zon wordt het ongeveer 21 graden, maar als het toch bewolkt blijft de hele dag dan wordt het slechts een graad of 17. De wind is matig en waait uit het noordoosten.

Zaterdag draait de wind van noordoost naar oost en is de kans op hardnekkige bewolking in Zandvoort veel kleiner. Tijdens de kwalificatie is het zonnig met wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. De zon schijnt midden op de dag met zonkracht 5.

Warme Dutch GP

De racedag is de warmste dag van het raceweekend. In Zandvoort wordt het 22 graden, maar in het zuiden en oosten van Nederland kan het regionaal zomers worden met 25 of 26 graden. Er is veel zonneschijn en er komen enkele stapelwolken voor. De zon schijnt net als zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur met zonkracht 5. De wind is hooguit matig en waait uit het oosten.

Laatste race in Zandvoort tijdens wisselvallig Hollands zomerweer

De laatste Grand Prix van Nederland werd verreden op 25 augustus 1985. Er was toen sprake van typisch wisselvallig Hollands zomerweer. Er stond een flinke bries vanuit het zuidwesten. In het binnenland kwamen enkele buien voor, maar in Zandvoort was het tijdens de race droog en vrij zonnig. Het werd slechts 17 graden. De kwalificatie de dag ervoor was wel nat verlopen.