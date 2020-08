Weerbericht: Zonnige 70th Anniversary Grand Prix verwacht

Na de GP van Groot-Brittannië vindt dit weekend op dezelfde omloop de 70th Anniversary Grand Prix plaats. Hetzelfde aantal ronden, hetzelfde circuit. Toch is er een kleine verandering op te merken: bandenleverancier Pirelli neemt zachtere compounds mee naar de voormalige vliegbasis. Dat betekent meer grip, maar ook snellere slijtage. Met name onder warmere omstandigheden kan dat tot problemen leiden.

We hebben onze weerpartner Weerplaza.nl gevraagd om te kijken naar de weersverwachting voor aankomend weekend. Het belooft een aardig warm weekend te worden, wat invloed kan hebben op de banden en de pitstopstrategie. “Dit weekend wordt het in Silverstone nagenoeg droog. Er is elke dag kans op een lokale bui in de omgeving van Silverstone, maar de kans dat er één precies over het circuit gaat, is heel klein. De temperatuur loopt flink op. Vrijdag kan het zo'n 30 graden worden. Daarmee is het wel veruit de warmste dag van het weekend.”

Dat was afgelopen raceweekend ook het geval, al is het verloop ditmaal minder groot: "Zaterdag is het met 27 graden iets koeler en zondag gaan er nog een paar graden af. De zon schijnt op alle dagen met flinke perioden, dus de asfalttemperatuur kan op alle dagen behoorlijk oplopen. De wind waait meestal zwak uit noordoostelijke richting. Zaterdag later op de dag en zondag later tijdens de race is er iets meer wind.”