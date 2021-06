Het Formule 1-circus is aanbeland op Circuit Paul Ricard voor de eerste horde van een triple header. Dit weekend staat de Grand Prix van Frankrijk op het programma, daarna reizen de teams en coureurs door naar de Red Bull Ring voor nog eens twee opeenvolgende races.

Na de stratenraces in Monte Carlo en Baku staat nu de enorme asfaltvlakte van Paul Ricard op het programma. Een groter contrast is bijna niet denkbaar. Het belooft in elk geval een heet weekendje te worden met hoge temperaturen in Zuid-Frankrijk. We vroegen onze weerpartner Weerplaza.nl om een verwachting voor het GP-weekend: "De eerste vrije training wordt verreden onder zomerse omstandigheden met een felle zon en enkele wolkensluiers. De lucht is vrij vochtig en tijdens de tweede vrije training is een kleine buiendreiging. Waarschijnlijk blijft het droog, dus de focus blijft bij de training."

Op zaterdag verandert er volgens de huidige voorspellingen weinig aan de omstandigheden. Dat belooft opnieuw veel hitte en een eerlijke strijd om de pole-position: "De weersomstandigheden tijdens de derde training en de kwalificatie zijn vergelijkbaar met die op vrijdag en waarschijnlijk speelt het weer de coureurs geen parten."

Kleine onweerskans op zondag, waarschijnlijk droog

Zondag wordt het opnieuw tropisch en blijft verzengende hitte door de aanlandige wind aanhouden. Toch verandert het weerbeeld enigszins en worden er meer wolken verwacht, wat tijdens de race van invloed kan zijn op het bandenmanagement. Minder zon op het asfalt zorgt voor een lagere bandentemperatuur, waardoor het rubber langer intact gehouden kan worden. Bandenleverancier Pirelli gaat dan ook uit van een eenstopsstrategie. Tenzij een flinke regenbui roet in het eten gooit natuurlijk: "In het zuiden van Frankrijk kunnen flinke regen- en onweersbuien ontstaan. Tijdens de race is er een kleine onweersdreiging, maar er is een grote kans dat de buien nog ten westen van Circuit Paul Ricard blijven."