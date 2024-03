Weer geen Q2 voor Alpine F1: "Al met al geen verrassing"

Na de vrije trainingen in Jeddah gloorde er nog wat hoop voor Alpine dat het in ieder geval rond de posities voor de punten kon rijden. In de kwalificatie werd het team echter met de neus op de feiten gedrukt. Esteban Ocon kwam niet verder dan de zeventiende tijd, Pierre Gasly sloot achter hem aan op de achttiende plek. Zodoende waren de twee Fransen net als in Bahrein al na achttien minuten kwalificeren klaar. "Al met al geen verrassing", verzucht Gasly. "We waren wat hoopvoller [dan in Bahrein]. De eerste [ronde] was best goed. Ik had ook een sterke ronde in de tweede run. Ik had wat moeite met het opwarmen [van de banden] en gleed toen overal weg. In bocht 1, 2 en 4 had ik wat momenten en we braken de ronde af. We moeten dus nog best wat zien te begrijpen. Waarschijnlijk zat er meer in die tweede run, maar we staan gewoon te ver verwijderd van Q2. Er is geen magische knop, zoals gezegd. Voor nu draait het vooral om het begrijpen [van de problemen] en de jongens in de juiste richting te sturen om de auto te verbeteren."

Bij Alpine moet de situatie snel beter, al weten Gasly en Ocon ook dat zij geduldig moeten blijven en niet kunnen hopen op een wonder. Om de situatie beter te maken, probeert het team van alles met de afstelling en nieuwe onderdelen. "Ik bedoel, we proberen altijd meer performance te vinden", geeft Gasly aan. "Het is gewoon de realiteit dat we te weinig grip hebben. Voor nu moeten we dus geduldig blijven, wachten op upgrades en ons best blijven doen met wat we hebben."

Wat dan de feedback aan het team is? "We komen op alle vlakken tekort", windt Gasly er geen doekjes om. "Het is aero en mechanisch en zo'n beetje op alle vlakken." De Fransman blijft wel hoopvol dat zij door hard te werken nog wat performance kunnen vinden. "Maar het veld zit nu zo dicht bij elkaar. Wij staan achteraan en moeten meer vinden." Gasly benadrukt dat het in deze situatie 'erg belangrijk' is dat het team gemotiveerd blijft. "Niemand geniet hiervan, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We moeten op dit soort momenten bijeen blijven. Ik zie dat iedereen binnen het team echt hard pusht. We nemen voor nu geen nieuwe onderdelen mee, dus we moeten het doen met het pakket dat we nu hebben. Maar iedereen wil weg uit de achterhoede. Ik geloof dat er vooruitgang komt, maar ik hoop gewoon dat het snel gaat."