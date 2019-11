Weersverwachting voor de F1 Grand Prix van Amerika

Vooralsnog zien de voorspellingen voor het raceweekend in Austin er prima uit. De fans hoeven zich dus weinig zorgen te maken dat regen het weekend gaat verpesten. Onze weerpartner weerplaza.nl vertelt: “Het lijkt qua weer vrij rustig te worden. Enkel wat hoge bewolking en droog met maxima rond 15 graden. Er staat een zwak tot matige wind. Zaterdag komt de wind nog uit het noorden, op zondag draaiend naar zuidoost. Op zondag komt er in de loop van de dag iets meer bewolking bij. Het blijft wel droog maar het kwik komt niet veel verder dan een graad of 16.”