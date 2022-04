Weekend om snel te vergeten voor Vettel: "Slechter kan niet"

De Grand Prix van Australië was voor Sebastian Vettel de seizoensopener van het F1-seizoen 2022, nadat hij vanwege COVID-19 de races in Bahrein en Saudi-Arabië moest missen. Het Australische weekend verliep echter verre van vlekkeloos. Problemen met de power unit op vrijdag en een knullige crash op zaterdagochtend zorgden ervoor dat hij niet veel meters kon maken in Albert Park. De Grand Prix op zondag ving Vettel als zeventiende aan, maar zou uiteindelijk uitdraaien op een deceptie. De viervoudig wereldkampioen verloor in rondje 23 de controle over de auto. Bij het uitkomen van de vierde bocht schoof de Aston Martin-coureur linksaf de muur in, waarmee zijn race ten einde was.

Volgens Vettel kwam de crash door een combinatie van een slechte auto en een gebrek aan kilometers, al was de coureur uit Heppenheim op dat moment ook aan het pushen om verloren terrein goed te maken. "Ik heb geprobeerd om alles uit de auto te halen, maar achteraf gezien heb ik misschien te hard gepusht. Toen ik hem kwijtraakte, zag ik geen kans meer om hem op te vangen", aldus de Duitser, wiens tweede seizoen bij Aston Martin al met al een behoorlijke vals start kent. "Het werd alleen maar lastiger, doordat we door de incidenten dit weekend weinig konden rijden. Ik ben er echter van overtuigd dat het beter wordt, slechter dan dit kan in ieder geval niet."

Ploegmaat Lance Stroll kwam als twaalfde over de finish en evenaarde daarmee het beste resultaat van Aston Martin dit seizoen. Williams-coureur Alexander Albon pakte intussen één WK-punt en dus is Aston Martin dit jaar voorlopig het enige F1-team dat nog geen punten heeft gescoord.