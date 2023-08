De Formule 1-kwalificatie voor de Grand Prix van Nederland werd door de listige omstandigheden een hectische. Daarnaast zorgt de korte, maar technische baan er altijd voor dat de F1-coureurs extra goed op verkeer moeten letten. Lewis Hamilton stuitte bijvoorbeeld op Fernando Alonso. Dat dat incident bleef uiteindelijk onbestraft, wat nog tijdens de kwalificatie werd beslist. De Brit werd niet alleen door zijn voormalig McLaren-teamgenoot opgehouden. Ook Aston Martin-coureur Lance Stroll en AlphaTauri-rijder Yuki Tsunoda reden de zevenvoudig wereldkampioen in de weg. De FIA besloot deze incidenten na de kwalificatie te onderzoeken en de besluiten zijn bekend.

Stroll komt goed weg. Na een analyse van de beelden en communicatie besloot de wedstrijdleiding de Canadees niet te bestraffen. Volgens de stewards hield de 24-jarige coureur zich even daarvoor netjes aan de regels in zijn opwarmronde, door een aantal heren niet in de weg te zitten tussen de tiende en twaalfde bocht. In bocht dertien verloor Stroll momentum, waardoor hij bij het uitkomen van die knik Hamilton hinderde, al werd het gedrag van de Canadees niet als onnodig belemmeren gezien en dus gaat hij vrijuit. Dit geldt niet voor Tsunoda. Ook dat incident is grondig bestudeerd. Volgens het FIA-document reed de AlphaTauri-coureur op de droge lijn bij het uitkomen van bocht dertien, maar vertraagde hij en zat Hamilton in de weg. De Japanner krijgt daarvoor een gridstraf van drie plekken en start zondag als zeventiende. "Tsunoda legde uit dat hij door een andere auto was gepasseerd en besloot te vertragen om het gat op te rekken. Volgens de stewards had Tsunoda van de lijn kunnen gaan en daarom was het hinderen onnodig."

De laatste kwestie waar de FIA voor moest gaan zitten was die tussen Oscar Piastri en Carlos Sainz. De Ferrari-coureur kwam tijdens de kwalificatie uit de pitlane, terwijl de McLaren-coureur in een traag rondje zat. Vlak voor de Hugenholtz kwam het duo elkaar tegen, waarbij de Australiër het gras werd opgeduwd. Sainz meldde meteen Piastri niet te hebben gezien. Desondanks blijft het incident niet onbestraft en moet de Madrilaan de portemonnee trekken. Hij krijgt niet alleen een reprimande, maar ook 5.000 euro boete voor het creëren van een "potentieel gevaarlijke situatie." Zijn zesde startpositie behoudt hij.