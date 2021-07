Wedstrijdleiding Grand Prix van Oostenrijk heeft drukke avond

De voormalig teamgenoten Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen waren in de laatste ronde van de race met elkaar in gevecht voor de twaalfde plaats. Daarbij haakte het rechter voorwiel van Raikkonens Alfa Romeo in het linker achterwiel van de Aston Martin van Vettel. Het gevolg was dat beide wagens van de baan de grindbak in schoven en Vettel zelfs tegen de muur tot stilstand kwam. Het incident leidde tot dubbele gele vlaggen in sector 2, maar die werden genegeerd door de achteropkomende coureurs, die nog voor posities aan het racen waren.

Sergio Perez, Carlos Sainz, Nikita Mazepin, Charles Leclerc, Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo en Pierre Gasly moeten zich vanavond op de Red Bull Ring één voor één melden bij de wedstrijdleiding en uitleggen waarom ze niet van het gas afgingen. Door deze onderzoeken blijft het raceresultaat voorlopig onder voorbehoud: Sainz, Perez, Ricciardo, Leclerc en Gasly zaten op de baan slechts 4,7 seconden bij elkaar vandaan en al naar gelang eventuele sancties verschuift er dus nog wat.

Het wordt sowieso een drukke avond voor de wedstrijdleiding, want ook Raikkonen en Vettel worden nog gehoord voor het ongeval zelf en de Fin heeft ook nog een uitnodiging gekregen om zich te verantwoorden voor een gevalletje ‘bewegen onder het remmen’, waarmee de Fin George Russell zou hebben gehinderd. Russell is zelf trouwens ook onderwerp van nog een onderzoek: hij zou tijdens zijn gevecht met Fernando Alonso precies hetzelfde hebben gedaan als wat Raikkonen bij hem deed, namelijk bewegen onder het remmen.

Tijdstraffen

Dan werden er al tijdens de race een flink aantal tijdstraffen uitgedeeld. Perez kreeg twee tijdstraffen van vijf seconden voor twee afzonderlijke incidenten met Leclerc, waardoor de Red Bull-coureur in het eindklassement achter Sainz is komen te staan. Perez kreeg bovendien vier strafpunten op zijn licentie en dat brengt zijn totaal op acht.

Lando Norris kreeg een tijdstraf van vijf seconden, voor zijn incident met Perez aan het begin van de race. Dat levert de Engelsman bovendien twee strafpunten op. De McLaren-coureur staat nu op tien strafpunten en is twee strafpunten verwijderd van een uitsluiting. Twee van die tien strafpunten vervallen overigens weer voor de volgende race op Silverstone.

Tot slot kregen ook Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Antonio Giovinazzi tijdens de race tijdstraffen. Tsunoda zelfs twee keer voor het overschrijden van de witte lijn bij het inrijden van de pitstraat. Hij krijgt daarvoor ook twee keer één strafpunt. Stroll reed te hard in de pitstraat en Giovinazzi haalde in tijdens de safetycar. De Italiaan krijgt voor die overtreding ook twee strafpunten op zijn licentie.